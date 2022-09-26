Война – день 215: Наступление ВСУ, иранские дроны атакуют Одессу

Оперативно о главном 26 сентября

Вот уже на протяжении 215 дней рф ведет полномасштабное вторжение в Украину. Тем не менее украинские силы обороны также ведут наступательные операции и на востоке, и на юге страны. ВСУ накануне отразили штурмы оккупантов на Донбассе на нескольких направлениях, в частности в районе Соледара (Донецкая область). Кроме того, россияне используют иранские дроны для террора в нашем тылу, в частности захватчики атакуют дронами Одессу. Президент Владимир Зеленский заявил, что США поставили Украине комплексы противовоздушной обороны NASAMS.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В "Белгородской народной республике" раздались взрывы – вероятно, одна из запущенных в сторону Харькова ракет сдетонировала.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян не подчиняться преступной мобилизации.

О том, что происходило 23 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 212: ВСУ давят россиян на востоке, оккупанты начали "референдум".

Напомним, информация за 24 сентября доступна в сводке: "Война — день 213: ВСУ освобождают Украину, "референдумы" под дулами автоматов".

С данными за 25 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 214: Тяжелые бои на фронте, цирк с "референдумами".