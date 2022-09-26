Непризнанный мировой совместной лидер соседней Беларуси считает, что успешное будущее Запада может быть исключительно с россией

Президент россии владимир путин во время встречи с самопровозглашенным белорусским лидером александром лукашенко заявил, что требует от Запада уважения к рф. В свою очередь, лукашенко добавил, что Беларусь совместно с россией не планирует терпеть унижений от европейских стран и призвал их к сотрудничеству.

Об этом лидеры враждующих с Украиной стран заявили во время личной встречи, которая в понедельник, 26 сентября, прошла в Сочи (россия), куда прибыл лукашенко с рабочим визитом, передает белорусское провластное информагентство "Белта".

"Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения. Не хотят — не надо. Без этого мы с ними вообще не будем разговаривать. Унижение от них никто не будет терпеть", — сказал непризнанный мировым сообществом лидер Республики.

В свою очередь путин, в комментарии на слова лукашенко подчеркнул, что Запад должен относиться к россии исключительно с уважением, не иначе.

"С уважением к нам (россии — ред.) относиться должны!", — отметил лидер рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский президент владимир путин, очевидно, решил изменить свою стратегию по войне в Украине. По мнению генерала армии Украины Николая Маломужа, по завершению псевдореферендумов о присоединении к россии на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, лидер рф может прибегнуть к оформлению новых аннексий.