Война - день 214: Тяжелые бои на фронте, цирк с "референдумами"

Оперативно о главном 25 сентября

Уже больше 7 месяцев рф ведет полномасштабное вторжение в Украину. На фоне продолжающейся в рф частичной мобилизации, украинские силы обороны продолжают наступление в районе Лимана (Донецкая область), а также в Херсонской области. Оккупанты атакуют на Донбассе в районе Бахмута и Авдеевки. Продолжается российский цирк с "референдумами" на временно оккупированных территориях Украины. В США уже получили окончательные результаты "голосований", хотя захватчики проводят их до 27 сентября. Кроме того, террористы заставили пленных украинских бойцов участвовать в "волеизъявлении".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 5,5 миллионов украинцев можно будет мобилизовать, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Всех украинских студентов могут призвать в армию, заявил Арестович, говоря о возможности выезда студентов за границу.

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 211: ВСУ бьют оккупантов на фронте, освобождение героев Азовстали".

О том, что происходило 23 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 212: ВСУ давят россиян на востоке, оккупанты начали "референдум".

Напомним, информация за 24 сентября доступна в сводке: "Война — день 213: ВСУ освобождают Украину, "референдумы" под дулами автоматов".