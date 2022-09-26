"Цивилизация дошла и до правого берега": McDonald’s открывает еще 7 ресторанов в Киеве

Пока что заведения работают на доставку

Не долго продолжались массовые шутки об открытии первых ресторанов McDonald’s только на левом берегу Киева — компания анонсировала открытие еще 7 ресторанов, среди которых и 5 на правом берегу Днепра столицы, но до сих пор они работают только на доставку курьерами. Это произойдет уже во вторник, 27 сентября, то есть через неделю после открытия первых трех заведений.

Об этом сообщила пресс-служба на официальной странице украинского McDonald’s в Фейсбуке. Как отмечалось, часть этих ресторанов находятся на правом берегу Днепра.

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Вышгородская, 33А;

ул Большая Васильковская, 22;

просп. Броварской, 27;

просп. Академика Палладина, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонский, 26А.

В общей сложности теперь будет работать 10 ресторанов в Киеве — 5 на левом и 5 на правом берегу города. Об открытии ресторанов для посещения клиентами информация еще не появилась, но предварительно это планировали сделать в октябре.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на левом берегу Днепра в Киеве открыли первый McDonald’s после полномасштабного вторжения россии. Свободные курьеры на доставку закончились через несколько минут.