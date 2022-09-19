Возвращение McDonalds вызвало волну шуток про левый берег Киева: в чем прикол

Среди киевлян есть целый набор шуток про левый берег столицы

Возобновление работы McDonalds в Киеве — не только хороший сигнал для иностранных инвесторов, но и повод для шуток в соцсетях, подумали киевляне и буквально засыпали Facebook забавными комментариями.

Дело в том, что первые три ресторана, которые сперва будут работать исключительно на доставку, запустятся в левобережной части столицы 20 сентября. Это и стало поводом для подколок и шуток.

Почему все шутят про левый берег?

Среди киевлян есть распространенный прикол-стереотип, мол настоящий Киев находится на правом берегу, а все, что лежит на левом берегу Днепра — уже не столица. Естественно, это только лишний повод для поддержания хорошего настроения но в ситуации с McDonalds в соцсетях это стало настоящим трендом.

- Первые три ресторана откроют двери на левом берегу, — пишут на страничках СМИ.

- Это понятно, а в Киеве-то когда? — шутят им в ответ.

- Странно, а говорили, что в Киеве откроют, — продолжают другие комментаторы.

В целом, уже со вторника меню McDonalds можно будет заказать через службы доставки. Открытие ресторанов для посетителей ожидается с октября.