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Возвращение McDonalds вызвало волну шуток про левый берег Киева: в чем прикол

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Три ресторана Макдональд откроются 20 сентября на левом берегу Киева
Три ресторана Макдональд откроются 20 сентября на левом берегу Киева

Среди киевлян есть целый набор шуток про левый берег столицы

Возобновление работы McDonalds в Киеве — не только хороший сигнал для иностранных инвесторов, но и повод для шуток в соцсетях, подумали киевляне и буквально засыпали Facebook забавными комментариями.

Дело в том, что первые три ресторана, которые сперва будут работать исключительно на доставку, запустятся в левобережной части столицы 20 сентября. Это и стало поводом для подколок и шуток.

Почему все шутят про левый берег?

Среди киевлян есть распространенный прикол-стереотип, мол настоящий Киев находится на правом берегу, а все, что лежит на левом берегу Днепра — уже не столица. Естественно, это только лишний повод для поддержания хорошего настроения но в ситуации с McDonalds в соцсетях это стало настоящим трендом.

- Первые три ресторана откроют двери на левом берегу, — пишут на страничках СМИ.

- Это понятно, а в Киеве-то когда? — шутят им в ответ.

- Странно, а говорили, что в Киеве откроют, — продолжают другие комментаторы.

В целом, уже со вторника меню McDonalds можно будет заказать через службы доставки. Открытие ресторанов для посетителей ожидается с октября.

Теги:
#Киев #McDonalds #Макдоналдс