Повернення McDonalds викликало хвилю жартів про лівий берег Києва: у чому прикол

Серед киян є цілий набір жартів про лівий берег столиці

Відновлення роботи McDonalds у Києві — не лише добрий сигнал для іноземних інвесторів, а й привід для жартів у соцмережах, подумали кияни та буквально засипали Facebook кумедними коментарями.

Справа в тому, що перші три ресторани, які спочатку працюватимуть виключно на доставку, запустяться у лівобережній частині столиці 20 вересня. Це і стало приводом для шпильок і жартів.

Чому всі жартують про лівий берег?

Серед киян є поширений прикол-стереотип, мовляв, справжній Київ знаходиться на правому березі, а все, що лежить на лівому березі Дніпра — вже не столиця. Звичайно, це тільки зайвий привід для підтримки гарного настрою, але в ситуації з McDonalds у соцмережах це стало справжнім трендом.

- Перші три ресторани відчинять двері на лівому березі, — пишуть на сторінках ЗМІ.

- Це зрозуміло, а в Києві колись? — жартують їм у відповідь.

- Дивно, а казали, що у Києві відкриють, – продовжують інші коментатори.

Загалом уже з вівторка меню McDonalds можна буде замовити через служби доставки. Відкриття ресторанів для відвідувачів очікується з жовтня.