І ресторан, і спортзал: мережу вразив незвичайний McDonald’s (відео)

Відео про заняття спортом у "МакДональдсі" переглянуло понад 29 млн користувачів по всьому світу

У Китаї з’явилися ресторани лінійки McDonald’s, які вдосконалили своє внутрішнє наповнення. Тепер одним із варіантів "столика" у вас може стати спеціальний спортивний тренажер.

Відео із його використанням за призначенням опублікував в TikTok користувач cris13yu.

Незабаром ролик став вірусним, адже його тільки в "рідній" соцмережі переглянуло понад 29 млн користувачів. Також понад два мільйони людей вподобали його.

На відео знято, як невідома дівчина, сидячи на спортивному тренажері з фірмовим "маківським" логотипом, швидко поглинає їжу та напій (імовірно, кока-колу). При цьому за сусіднім тренажером сидить чоловік, який, схоже, все ж таки більше зацікавлений їжею, ніж можливістю покрутити велопедалі.

Багато людей звертають увагу на те, що споживання калорій та їх витрачання зовсім не співвідносяться, тому спроба у здоровий спосіб життя може заздалегідь вважатися провальною. Разом із цим багатьом подібна ідея для заняття спортом дуже припала до душі. Деякі користувачі навіть порівняли ситуацію з одним із епізодів популярного серіалу "Чорне дзеркало".

"Їжте більше, більше рухайтеся... Одного разу люди зрозуміють, що вони можуть бути чимось більшим, ніж просто пічкою для їжі", "Потім їм потрібно прикріпити БігМак і кока-колу до гантелей вагою 20 фунтів", "Це візуальна інтерпретація оксюморону", "Прекрасний вид на глуху стіну, поки ви крутите педелі цього Макфлурі", "Я клянуся, я бачив цей епізод "Чорного дзеркала", — пишуть користувачі під відео не тільки в TikTok, а й у Twitter, куди його принесли інші люди.

Точне місцезнаходження такого ресторану залишається невідомим, автор відео так і не розкрив ні міста, ні адреси.

А поки що в Китаї пропонують поєднувати процес поглинання їжі та заняття спортом, у Південній Кореї кафе готові дозволити вам насолодитися тишею. Таку послугу вже названо "Сеульський ліс".

У київських же кафе споживачі часто можуть подивитися лише на мишей, які "інспектують" місцеві вітрини серед білого дня.