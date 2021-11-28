Можна дивитися на дерева: кафе у Південній Кореї пропонує відвідувачам незвичайну послугу

Головне правило кафе – жодного шуму.

У Південній Кореї людей настільки змучив стрес від повсякденного галасливого життя, що деякі з них готові платити гроші за можливість просто посидіти в тиші.

Як повідомляє The Washington Post, у провулку столиці країни біля центрального парку працює тематичне кафе "Сеульський ліс", яке дозволяє людям насолодитися тишею.

У правилах закладу йдеться, що всередині приміщення відвідувачі мають зняти взуття, поставити телефон у беззвучний режим та, по можливості, не розмовляти.

Все це зроблено з єдиною метою розслабитися.

Втім, для цієї країни таке не нове. Звичайне життя в Південній Кореї є постійними перегонами в умовах швидкого розвитку технологій, високої вартості житла і найчастіше виснажливої роботи. Крім того, до цього додається повсякденний стрес від пандемії. Так що люди постійно шукають можливості знайти віддушину в тиші та спокої.

Наприклад, щорічно з 2014 року в країні проводяться змагання Space Out, суть яких полягає в тому, щоб максимально розслабитися та досягти мінімальної частоти серцебиття.

А в кінотеатрах нещодавно запустили в прокат фільми "Тільки вогонь" та "Політ", які, як і слідує з назви, дозволяють глядачам протягом більш ніж пів години спостерігати за багаттям, або польотом на літаку над хмарами.

З початком пандемії аналоги кафе "Сеульський ліс" були відкриті по всій країні, дослідники пояснюють їхню популярність тим, що люди погано переносять умови самоізоляції та усунення від соціуму, а тому наявність у цій "порожнечі" ще когось дозволяє легше впоратися з відчуттям самотності та відірваності від суспільства.

Вони очікують, що поки в боротьбі з коронавірусом не буде здійснено якогось кардинального прориву, подібні заклади та заходи продовжуватимуть користуватися надзвичайною популярністю.

Сеульський ліс

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