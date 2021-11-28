Можно смотреть на деревья: кафе в Южной Корее предлагает посетителям необычную услугу

Главное правило кафе — никакого шума.

В Южной Корее людей настолько измучил стресс от повседневной шумной жизни, что некоторые из них готовы платить деньги за то, чтобы просто посидеть в тишине.

Как сообщает The Washington Post, в переулке столицы страны возле центрального парка работает тематическое кафе "Сеульский лес", которое позволяет людям насладиться тишиной.

В правилах заведения говорится, что внутри помещения посетители должны снять обувь, поставить телефон в беззвучный режим и, по возможности, не разговаривать.

Все это сделано с единственной целью — расслабиться.

Впрочем, для этой страны подобное не ново. Обыденная жизнь в Южной Корее представляет собой постоянную гонку в условиях быстрого развития технологий, высокой стоимости жилья и зачастую изнурительной работы. Кроме того, к этому всему добавляется повседневный стресс от пандемии. Так что люди постоянно ищут возможности найти отдушину в пребывании в тишине и спокойствии.

Например, ежегодно с 2014 году в стране проводятся соревнования Space Out, суть которых заключается в том, чтобы максимально расслабиться и достичь минимальной частоты сердцебиения.

А в кинотеатрах недавно запустили в прокат фильмы "Только огонь" и "Полет", которые, как и следует из названия, позволяют зрителям в течение более получаса наблюдать за горящим костром или полетом на самолете над облаками.

С началом пандемии аналоги кафе "Сеульский лес" были открыты по всей стране, исследователи объясняют их популярность тем, что люди плохо переносят условия самоизоляции и отстранения от социума, а потому наличие в этой "пустоте" еще кого-либо позволяет легче справиться с ощущением одиночества и оторванности от общества.

Они ожидают, что пока в борьбе с коронавирусом не будет совершен какой-то кардинальный прорыв, подобные заведения и мероприятия будут продолжать пользоваться необычайной популярностью.

Сеульский лес

Напомним, ученые рассказали о том, полезен ли дневной сон и сколько стоит потратить на отдых в дневное время суток, чтобы чувствовать себя бодрым.