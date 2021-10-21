Укр

Послеобеденный сон: польза и правила

Автор
Галина Михайлова
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Сон днем.
Сон днем.

Ученые предостерегают от злоупотреблений энергетиками.

Хотеть подремать после трех часов дня — естественно, — утверждают американские ученые. Они объясняют это фазами человеческого сна. 

Об этом пишет USnews.

За 24-часовой цикл сна человек проходит две фазы: ночную и дневную. "Более короткая длится 30-45 минут и наступает во второй половине дня", — рассказал доктор Питер Фотинакес из Калифорнии. Он отмечает, что в это время люди становятся физически сонными. 

Фотинакес рассказал, что вместо кофе и сладостей, к которым обращаются люди, лучше немного подремать — это не приводит к зависимости и нарушениям сна. 

Если ночного сна недостаточно и днем регулярно возникает сонливость, доктор медицины сна из Огайо Аниса Дас рекомендует спать около 20-30 минут. Время этого периода индивидуально — от полудня до 17:00. 

Важно не спать слишком много и не войти в глубокую фазу сна, иначе проснуться будет тяжелее и это может повлиять на ночной отдых. Оптимальный дневной сон — до 45 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал десять простых советов по нормализации режима отдыха и сна.

Теги:
#Сон #Отдых #Дневной сон
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