Післяобідній сон: користь і правила

Вчені застерігають від зловживань енергетиками.

Хотіти подрімати після трьох годин дня — природно, — стверджують американські вчені. Вони пояснюють це фазами людського сну.

Про це пише USnews.

За 24-годинний цикл сну людина проходить дві фази: нічну і денну. "Коротша триває 30-45 хвилин і настає в другій половині дня", — розповів доктор Пітер Фотінакес з Каліфорнії. Він зазначає, що в цей час люди стають фізично сонними.

Фотінакес розповів, що замість кави і солодощів, до яких звертаються люди, краще трохи подрімати — це не призводить до залежності і порушень сну.

Якщо нічного сну недостатньо і вдень регулярно виникає сонливість, доктор медицини сну з Огайо Аниса Дас рекомендує спати близько 20-30 хвилин. Час цього періоду індивідуальний — від полудня до 17:00.

Важливо не спати занадто багато і не увійти в глибоку фазу сну, інакше прокинутися буде важче і це може вплинути на нічний відпочинок. Оптимальний денний сон — до 45 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував десять простих порад по нормалізації режиму відпочинку і сну.