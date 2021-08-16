Як налагодити збитий режим і поліпшити сон: дієві поради психолога
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Психолог Олександра Зінькова поділилася дієвими методами поліпшення якості сну.
Напевно кожен і нас коли-небудь мав проблеми зі сном. А збитий режим загрожує негативними наслідками для організму: знижується стійкість до стресів, здатність протистояти вірусам і погіршується пам'ять. Що ж робити, щоб цього уникнути?
Психолог Олександра Зінькова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася своїми методами, як можна налагодити сон. Олександра зазначає, що якщо це не допоможе протягом 2-3 тижнів, то тоді варто звернутися до фахівця.
Отже, як же налагодити сон:
- Ліжко потрібно використовувати тільки за призначенням — тільки спати.
- Важкі тренування краще змістити на першу половину дня, а ввечері віддати перевагу ходьбі/йозі/пілатесу/стретчінгу і т.д.
- Не спати вдень.
- Уникайте кофеїну, алкоголю, шоколаду, нікотину після обіду і гостру їжу на вечерю.
- Не пийте зайвого перед сном. І не їжте кавун після вечері.
- Створіть комфорт в спальні, щоб з місцем відпочинку були приємні асоціації.
- Дотримуйтеся рутини перед сном.
- Знизьте навантаження, як емоційне, так і інтелектуальне.
- Приберіть синій колір і скоротіть до абсолютного мінімуму використання екранів мінімум за 40 хвилин до сну.
- Провітрюйте кімнату перед сном і стежте за вологістю в приміщенні.
Раніше, "Телеграф" писав, що налагодити сон допомагає вишня, оскільки в ній міститься ряд корисних поживних речовин.
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