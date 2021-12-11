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"Рататуй теж їсти хоче": у Києві миша вилізла на вітрину кафе і на очах відвідувачів їла штрудель (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Миша вилізла на вітрину кафе у Києві
Миша вилізла на вітрину кафе у Києві

Реакція мережі на незвичного відвідувача кафе дуже здивувала

У Києві в одному з вуличних кафе прямо на вітрині помітили гризуна, який спокійно поїдав штрудель з яблуком. Працівників закладу миша серед їжі ніяк не турбувала.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Відомо, що гризуна помітили на вітрині вуличного кафе східної кухні під назвою Lazzat, яке знаходиться біля станції метро "Лісова". Мишу серед штрудлів відвідувачі закладу бачили у четвер, 9 грудня.

Під час того, як миша на вітрині їла штрудель і "розважала" відвідувачів закладу, працівники кафе спокійно обслуговували покупців. 

"Схоже, що покупець залишився задоволений штрудлем з яблуком, хоча це, звичайно, його субʼєктивна думка", — йдеться у повідомленні.

Схоже, що мишеня посеред штрудлів не дуже лякає користувачів мережі. Люди жартують, що це наш український Рататуй і він також хоче їсти. Дехто пише, що миша на прилавку — це штрудель для кота, а ще частина користувачів припускає, що з шаурми втекла начинка. Задля справедливості зазначимо, що користувачі мережі сприйняли ситуацію з гумором, однак все ж порадили закрити такий заклад громадського харчування і розпочати боротьбу зі шкідниками.

Нагадаємо, що у той час, як у деяких містах активно ведуть боротьбу з гризунами, на Закарпатті їм щиро радіють. Наприкінці листопада на березі Тиси оселилася ціла родина найбільших гризунів Європи.

Теги:
#Київ #Відео #Миша #Кафе
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