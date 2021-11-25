На Закарпатті помітили найбільшого гризуна у Європі (фото)
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Безконтрольне полювання на цих тварин поставило їх на межу вимирання на початку 20 століття.
На березі річки Тиса на Закарпатті помітили бобрів. Найбільший гризун України та Європи у цій місцевості – рідкісний гість. Нині тут оселилася ціла родина бобрів.
Про це повідомляє "Карпатський об’єктив".
Бобровий будиночок помітили працівники водного господарства Рахівського району. Присутність гризунів підтверджує наявність слідів зубів на деревах і гілках. Самих бобрів побачити важко – це переважно нічні та сутінкові тварини.
Місцеві жителі розповідають, що бобри влаштували собі нору та збудували дамбу. Тварин кілька, але їх точна кількість невідома. Зазначимо, що бобри в Україні на початку минулого століття були майже винищені. Потім їхню кількість вдалося відновити. Бобер не значиться в "Червоній книзі", але за міжнародною класифікацією належить до видів, стан яких близький до загрозливого.
Зазвичай боброва сім’я налічує до восьми тварин. Згідно зі статистикою бобрів, в Україні кілька років тому нарахували понад 50 тисяч. У Карпатах мешкає близько 4%. Вони належать до тварин, для полювання на яких потрібна ліцензія.
Раніше "Телеграф" писав, що на Хортиці фотографу вдалося зробити рідкісний кадр — зняти оленя в природному середовищі.
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