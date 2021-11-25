На Закарпатті помітили найбільшого гризуна у Європі (фото)

Безконтрольне полювання на цих тварин поставило їх на межу вимирання на початку 20 століття.

На березі річки Тиса на Закарпатті помітили бобрів. Найбільший гризун України та Європи у цій місцевості – рідкісний гість. Нині тут оселилася ціла родина бобрів.

Про це повідомляє "Карпатський об’єктив".

Бобровий будиночок помітили працівники водного господарства Рахівського району. Присутність гризунів підтверджує наявність слідів зубів на деревах і гілках. Самих бобрів побачити важко – це переважно нічні та сутінкові тварини.

Сліди життя бобрів на березі Тиси

Місцеві жителі розповідають, що бобри влаштували собі нору та збудували дамбу. Тварин кілька, але їх точна кількість невідома. Зазначимо, що бобри в Україні на початку минулого століття були майже винищені. Потім їхню кількість вдалося відновити. Бобер не значиться в "Червоній книзі", але за міжнародною класифікацією належить до видів, стан яких близький до загрозливого.

Зазвичай боброва сім’я налічує до восьми тварин. Згідно зі статистикою бобрів, в Україні кілька років тому нарахували понад 50 тисяч. У Карпатах мешкає близько 4%. Вони належать до тварин, для полювання на яких потрібна ліцензія.

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