Рус

На Закарпатті помітили найбільшого гризуна у Європі (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Бобрів у Європі сто років тому майже знищили.
Бобрів у Європі сто років тому майже знищили.

Безконтрольне полювання на цих тварин поставило їх на межу вимирання на початку 20 століття.

На березі річки Тиса на Закарпатті помітили бобрів. Найбільший гризун України та Європи у цій місцевості – рідкісний гість. Нині тут оселилася ціла родина бобрів.

Про це повідомляє "Карпатський об’єктив".

Бобровий будиночок помітили працівники водного господарства Рахівського району. Присутність гризунів підтверджує наявність слідів зубів на деревах і гілках. Самих бобрів побачити важко – це переважно нічні та сутінкові тварини.

Сліди життя бобрів на березі Тиси
Сліди життя бобрів на березі Тиси

Місцеві жителі розповідають, що бобри влаштували собі нору та збудували дамбу. Тварин кілька, але їх точна кількість невідома. Зазначимо, що бобри в Україні на початку минулого століття були майже винищені. Потім їхню кількість вдалося відновити. Бобер не значиться в "Червоній книзі", але за міжнародною класифікацією належить до видів, стан яких близький до загрозливого.

Зазвичай боброва сім’я налічує до восьми тварин. Згідно зі статистикою бобрів, в Україні кілька років тому нарахували понад 50 тисяч. У Карпатах мешкає близько 4%. Вони належать до тварин, для полювання на яких потрібна ліцензія.

Раніше "Телеграф" писав, що на Хортиці фотографу вдалося зробити рідкісний кадр — зняти оленя в природному середовищі.

Теги:
#Закарпатті #Тиса #Бобри
Андрій Єрмак
Україна
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Андрій Єрмак
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 24 листопада: транш МВФ, мітинг антиприщепників, новий канцлер Німеччини
Дата публікації
Категорія
"Інтер" — "Шахтар"
"Шахтар" програв "Інтеру" та припинив боротьбу в єврокубках (відео)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У "Слузі народу" не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Порожнє ліжко у в'язниці
У в'язниці в Тбілісі знайшли померлим 32-річного українця: що відомо