"Привітався і пішов": красень-олень показався фотографу на Хортиці

Фотограф розповів, як йому вдалося впіймати в об’єктив величну тварину

Запорізький фотограф Ігор Лавров опублікував у себе в соціальних мережах фото оленя, якого сфотографував на острові Хортиця.

Чоловік розповів "Телеграфу", що кілька днів тому він вирішив знімати тварин на острові та побачив трьох дорослих самців оленів. Він пішов за ними, щоб сфотографувати, але втратив слід. Через деякий час фотограф знову побачив цих самців, але їх було вже двоє.

Олені дозволили Ігореві Лаврову підійти до них. Він спочатку знімав їх лежачи, щоб вони зрозуміли, що він нижче їх і не становить небезпеки. Трохи згодом повернувся третій самець. Фотограф припускає, що це ватажок, оскільки він значно більший від родичів і має найбільші і величні роги.

Саме цей — найбільший — олень і потрапив на фото.

У результаті олені розійшлися в різні боки: двоє – в один бік, а ватажок – в інший.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео, як у російському місті Норильськ місцева мешканка каталася автобусом разом із північним оленем. У місті тварину вважають місцевою знаменитістю та запрошують на свята.