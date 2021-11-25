На Закарпатье заметили самого крупного грызуна в Европе (фото)

Бесконтрольная охота на этих животных поставила их на грань вымирания в начале 20 века.

На берегу реки Тиса в Закарпатской области заметили бобров. Крупнейший грызун Украины и Европы в этой местности — редкий гость. Сейчас же здесь поселилась целая семья бобров.

Об этом сообщает "Карпатский объектив".

Бобровый домик заметили сотрудники водного хозяйства Раховского района. Присутствие грызунов подтверждает также наличие следов зубов на деревьях и ветках. Самих бобров увидеть тяжело — это преимущественно ночные и сумеречные животные.

Следы жизни бобров на берегу Тисы

Местные жители рассказывают, что бобры устроили себе нору и построили дамбу. Животных несколько, но их точное количество неизвестно. Отметим, что бобры в Украине в начала прошлого века были почти истреблены. Затем популяцию удалось восстановить. Бобер не числится в "Красной книге", но по международной классификации относится к видам, состояние которых близко к угрожающему.

Обычно бобровая семья насчитывает до восьми животных. Согласно статистике бобров в Украине несколько лет назад насчитали более 50 тысяч. В Карпатах обитает около 4%. Они относятся к животным, для охоты на которых нужна лицензия.

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