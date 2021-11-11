"Поздоровался и ушел": красавец-олень показался фотографу на Хортице

Фотограф рассказал, как ему удалось поймать в объектив величественное животное

Запорожский фотограф Игорь Лавров опубликовал у себя в соцсетях фото оленя, которого сфотографировал на острове Хортица.

Мужчина рассказал "Телеграфу", что несколько дней назад он решил поснимать животных на острове и увидел трех взрослых самцов оленей. Он последовал за ними, чтобы сфотографировать, но потерял след. Спустя короткое время фотограф снова увидел этих самцов, но их было уже двое.

Олени позволили Игорю Лаврову подойти к ним. Он сначала снимал их лежа, чтобы они поняли, что он ниже их и не представляет опасности. Чуть позже вернулся третий самец. Фотограф предполагает, что это вожак, так как он значительно крупнее от сородичей и у него самые большие и величественные рога.

Именно этот, самый крупный, олень и попал на фото.

В итоге олени разошлись в разные стороны: двое – в одну сторону, а вожак – в другую.

Напомним, в соцсетях появилось видео, как в российском городе Норильск местная жительница каталась на автобусе вместе с северным оленем. В городе животное считается местной знаменитостью.