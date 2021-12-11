Укр

"Рататуй тоже есть хочет": в Киеве мышь вылезла на витрину кафе и на глазах посетителей ела штрудель (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мышь вылезла на витрину кафе в Киеве
Мышь вылезла на витрину кафе в Киеве

Реакция сети на необычного посетителя кафе очень удивила

В Киеве в одном из уличных кафе прямо на витрине заметили грызуна, спокойно поедавшего штрудель с яблоком. Работников заведения мышь среди еды никак не беспокоила.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Известно, что грызун был замечен на витрине уличного кафе восточной кухни под названием Lazzat, которое находится возле станции метро "Лесная". Мышь среди штруделей посетители заведения видели в четверг, 9 декабря.

Во время того, как мышь на витрине ела штрудель и развлекала посетителей заведения, работники кафе спокойно обслуживали покупателей.

"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", — говорится в сообщении.

Похоже, что мышонок среди штруделей не очень пугает пользователей сети. Люди шутят, что это наш украинский Рататуй и он тоже хочет есть. Некоторые пишут, что мышь на прилавке – это штрудель для кота, а еще часть пользователей предполагает, что из шаурмы сбежала начинка. Справедливости ради отметим, что пользователи сети восприняли ситуацию с юмором, однако все же посоветовали закрыть такое заведение общественного питания и начать борьбу с вредителями.

Напомним, что в то время как в некоторых городах активно ведут борьбу с грызунами, на Закарпатье им искренне радуются. В конце ноября на берегу Тисы поселилась целая семья крупнейших грызунов Европы.

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#Киев #Видео #Мышь #Кафе
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