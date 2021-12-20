И ресторан, и спортзал: сеть поразил необычный McDonald’s (видео)

Видео о занятии спортом в "МакДональдсе" посмотрело более 29 млн пользователей по всему миру

В Китае появились рестораны линейки McDonaldʼs, которые усовершенствовали свое внутреннее наполнение. Теперь одним из вариантов "столика" у вас может стать специальный спортивный тренажер.

Видео с его использованием по назначению опубликовал в TikTok юзер cris13yu.

Очень скоро ролик стал вирусным, ведь его только в "родной" соцсети посмотрело более 29 млн пользователей. Также более двух миллионов человек поставили к нему лайки.

На видео запечатлено, как неизвестная девушка, сидя на спортивном тренажере с фирменным "маковским" логотипом, быстро поглощает пищу и напиток (предположительно, кока-колу). При этом за соседним тренажером сидит мужчина, который, похоже, все же больше поглощен едой, чем возможность покрутить велопедали.

Многие люди обращают внимание на то, что потребление калорий и их расход совершенно не соотносятся, поэтому попытка в ЗОЖ может заранее считаться провальной. Вместе с этим многим подобная идея для занятия спортом очень даже пришлась по душе. Некоторые юзеры даже сравнили ситуацию с одним из эпизодов популярного нынче сериала "Черное зеркало".

"Ешьте больше, больше двигайтесь… Однажды люди поймут, что они могут быть больше, чем просто печи для еды", "Затем им нужно прикрепить Биг Мак и кока-колу к гантелям весом 20 фунтов", "Это визуальная интерпретация оксюморона", "Прекрасный вид на глухую стену, пока вы крутите педели этого Макфлурри", "Я клянусь, я видел этот эпизод "Черного зеркала", — пишут пользователи под видео не только в TikTok, но и в Twitter, куда его принесли уже другие люди.

Точное местонахождение такого ресторана остается неизвестным, автор видео так и не раскрыл ни города, ни адреса.

А пока в Китае предлагают совмещать процесс поглощения пищи и занятие спортом, в Южной Корее кафе готовы позволить вам насладиться тишиной. Такая услуга уже названа "Сеульский лес".

В киевских же кафе потребители зачастую могут посмотреть лишь на мышей, которые "инспектируют" местные витрины посреди бела дня.