McDonald's возвращается в Киев, в сети появилось меню: где откроются первые рестораны и почему это важно

Долгожданное открытие ресторанов наконец-то произойдет, но поэтапно

McDonald’s объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве. Сначала они будут работать на доставку, но с октября откроют свои двери всем посетителям.

Об этом сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald’s Алеся Муджири на своей странице в Фейсбуке.

Первыми заработают рестораны по следующим адресам:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

ул. Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

"Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны. Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald’s по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны", — заявляет Муджири.

Кроме того, она подчеркивает, что возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал новость в своем Telegram-канале и отметил, почему открытие заведений McDonald’s так важно.

"Во-первых, они как раз возобновляют работу, потому что останавливали ее только из-за ситуации с безопасностью. Они не закрывались и не выходили с рынка. Во-вторых, возвращение Макдональдса – это рабочие места и налоги. В-третьих, это доверие бизнеса к государству. Потому что такая большая сеть возобновляет работу, хотя война еще не закончилась", — сообщает он.

К тому же нардеп напомнил, что компания ушла с рынка россии, что говорит о ее репутации и ответственности.

В Интернете начали появляться картинки возможного обновленного меню компании, но официального подтверждения ему нет.

Вероятное меню McDonald’s

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети массово начали появляться шутки по поводу открытия McDonald's в Киеве — в чем причина?