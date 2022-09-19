McDonald's повертається до Києва, у мережі з'явилося меню: де відкриються перші ресторани та чому це важливо

Довгоочікуване відкриття ресторанів нарешті станеться, але поетапно

McDonald’s оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві. Спершу вони будуть працювати на доставку, але з жовтня відчинять свої двері для всіх відвідувачів.

Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі на своїй сторінці у Фейсбук.

Першими запрацюють ресторани за такими адресами:

проспект Бажана, 3в (метро Харківська);

вул. Гришка, 7 (метро Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

"Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни. Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів", — заявляє Муджирі.

Крім того, вона підкреслює, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко прокоментував новину у своєму Telegram-каналі і зазначив, чому відкриття закладів McDonald’s є таким важливим.

"По-перше, вони саме відновлюють роботу, бо зупиняли її тільки через ситуацію з безпекою. Вони не зачинялися і не виходили з ринку. По-друге, повернення Макдональдса – це робочі місця і податки. По-третє, це довіра бізнесу до держави. Бо така велика мережа відновлює роботу, хоча війна ще не закінчилася", — повідомляє він.

До того ж, нардеп нагадав, що компанія пішла з ринку росії, що говорит про її репутацію та відповідальність.

В Інтернеті почали з'являтися зображення ймовірного оновленого меню компанії, але офіційного підтвердження йому немає.

Ймовірне меню McDonald’s

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі масово почали з'являтися жарти щодо відкриття McDonald's у Києві — у чому причина?