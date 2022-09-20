В Киеве заработал McDonald's: свободные курьеры закончились за считанные минуты, а приложение "слегло" (фото, видео)

Рестораны McDonald's работают только на доставку и через приложение заказов.

Во вторник, 20 сентября, впервые с полномасштабного вторжения россии в Украине открылись рестораны фаст-фуда McDonald's. Заведения работают только на доставку заказов и только через сервис компании-партнера Glovo.

Кроме того, первые рестораны McDonald's открылись только на левом берегу Киева в районах Позняков, Дарницы и на станции метро Харьковская.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", с самого утра у ресторанов McDonald's выстроилась очередь из курьеров и покупателей.

Жители столицы, чтобы долго не ждать заказ, приезжают сразу под ресторан сети и делают заказы через приложение доставки. Но всего лишь через двадцать минут после открытия у сервиса доставки Glovo закончились курьеры, а приложение McDelivery "слегло" и сделать заказ невозможно.

В Киеве заработал McDonald's

Сделать заказ можно через сервис доставки Glovo

Через несколько минут после открытия свободные курьеры закончились

Украинцы приходят под ресторан и делают заказ через приложение McDelivery

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что возобновление работы заведений McDonald's в Киеве и в Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Корпорация фактически сделала исключение для Украины — разработала протоколы безопасности и новые правила работы. Возобновление работы заведений McDonald's это хороший сигнал для иностранных инвесторов.

В то же время украинцы в сети массово начали шутить по поводу открытия McDonald's в Киеве на левом берегу.