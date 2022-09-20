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У Києві запрацював McDonald’s: вільні кур’єри закінчилися за лічені хвилини, а додаток "зліг" (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
У Києві запрацював McDonald’s Новина оновлена 20 вересня 2022, 10:42
У Києві запрацював McDonald’s

Ресторани McDonald’s працюють тільки на доставку та через додаток замовлень.

У вівторок, 20 вересня, вперше з повномасштабного вторгнення росії в Україні відкрилися ресторани фаст-фуду McDonald’s. Заклади працюють лише на доставку замовлень та лише через сервіс компанії-партнера Glovo.

Крім того, перші ресторани McDonald’s відкрилися лише на лівому березі Києва у районах Позняків, Дарниці та на станції метро Харківська.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", з самого ранку біля ресторанів McDonald’s вишикувалася черга з кур’єрів та покупців.

Мешканці столиці, щоб довго не чекати на замовлення, приїжджають відразу під ресторан мережі та роблять замовлення через додаток доставки. Але лише через двадцять хвилин після відкриття у сервісу доставки Glovo закінчилися кур’єри, а додаток McDelivery "зліг" і зробити замовлення неможливо.

McDonald’s – відкриття 20 вересня
У Києві запрацював McDonald’s
McDonald’s – відкриття 20 вересня
Замовити можна через сервіс доставки Glovo
McDonald’s — доставка Glovo
За кілька хвилин після відкриття вільні кур’єри закінчилися
McDonald’s у Києві
Українці приходять під ресторан та роблять замовлення через додаток McDelivery
McDonald’s у Києві

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що відновлення роботи закладів McDonald’s у Києві та Україні відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Корпорація фактично зробила виняток для України – розробила протоколи безпеки та нові правила роботи. Відновлення роботи закладів McDonald’s – це хороший сигнал для іноземних інвесторів.

Водночас, українці в мережі масово почали жартувати з приводу відкриття McDonald’s у Києві на лівому березі.

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