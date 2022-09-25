Наступление ВСУ продолжается и на востоке, и на юге: актуальные карты боев

Российские военные испытывают проблемы с логистикой из-за мастерства украинцев

Украинские войска могут продолжать контрнаступление вдоль границы Харьковской и Луганской областей и северо-западнее Лимана. Также продолжается процесс ликвидации оккупантов и на юге Украины.

Как отмечают в Институте изучения войны, кроме ударов, снижающих боевые возможности россии, в Херсонской области продолжается ведение наземных операций.

Их отметили в трех местах в регионе. На Донбассе тем временем оккупанты активны в районе Бахмута, Донецка, западной части области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ссылаясь на российские источники, эксперты сообщают, что украинские военные продолжают продвигаться вдоль админгранцы Харьковской и Луганской области, в частности о занятых населенных пунктах в Двуречанском районе. Также отмечается, что украиснкие силы продолжают бои на юг от реки Оскол в районе Купянска. Особенность погоды и местности влияют на военные действия. Из-за дождей почва размокла и украинские военные используют местность в районе дорог. Отмечается, что украинские военные могли продолжить наступление и в районе Лимана.

Карта боев на востоке Украины

Донецкая область

Враг продолжал атаковать в Донецкой области. С северо-востока и юга пытался продвинуться к Бахмуту, под огнем были Каменка, Авдеевка, Опытное, Невельское — территории на запад от пригородов Донецка. Ближе к Запорожской области атаковали Новомихайловку.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Украинские военные на южном фронте продолжают мешать логистике и снабжению оккупантов. Также есть три места, где предположительно ведутся бои на Херсонщине — север области, запад (в районе Ингульца) и северо-запад от Херсона. Под огнем оккупантов Очаков, Николаев, Запорожье, Одесса.

Карта боев на юге Украины

В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью и области. Ракеты попали в несколько районов областного центра, есть пострадавшие. "Телеграф" продолжает вести текстовую трансляцию основных военных событий в Украине.