Ликвидировали 57 оккупантов и разнесли на щепки "орланы" и "шахиды": ВСУ успешно уничтожают врага на Юге (видео)

Украинские военные постоянно держат врага в напряжении, нанося по войскам путина все новые и неожиданные удары

Защитники Украины продолжают наносить русскому врагу невосполнимые потери на южном направлении, ликвидируя его живую силу и военную технику.

Так, в течение субботы, 24 сентября, ВСУ "отправили на концерт кобзона" еще 57 российских оккупантов, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, путинская армия потеряла три десятка единиц боевой техники, в их числе:

2 гаубицы "Мста-Б" и еще одну 122-ех мм;

самоходную артустановку "Гвоздика" и самоходную гаубицу "Акация";

реактивную систему залпового огня "Град";

2 командно-штабных машины;

19 единиц другой автобронетехники.

"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", — указали в ОК "Юг".

Также военные отмечают, что пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач.

Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Давидового Брода.

А уже ночью появились сообщения о том, что наши бойцы усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.

Видео ударов по объектам оккупантов в Новой Каховке опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В нем появился ролик, на котором видно, как в результате работы Вооруженных сил Украины по захватчикам разрываются снаряды и раздаются мощные звуки взрывов.

"Новая Каховка. Рашисты получают подарки", — отметили в "Оперативном ВСУ".

Рашисты получают "подарки" от ВСУ

А о том, какие настроения сейчас у горожан, показывают местные каналы.

"ВСУ рядом" пишут патриоты в Новой Каховке

Напомним, что после мощных ударов ВСУ русские военные хотели получить приказ на отступление из Херсона с целью минимизации потерь, но кремлевский диктатор путин лично запретил им это делать.