Ликвидировали 57 оккупантов и разнесли на щепки "орланы" и "шахиды": ВСУ успешно уничтожают врага на Юге (видео)
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Украинские военные постоянно держат врага в напряжении, нанося по войскам путина все новые и неожиданные удары
Защитники Украины продолжают наносить русскому врагу невосполнимые потери на южном направлении, ликвидируя его живую силу и военную технику.
Так, в течение субботы, 24 сентября, ВСУ "отправили на концерт кобзона" еще 57 российских оккупантов, сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Кроме того, путинская армия потеряла три десятка единиц боевой техники, в их числе:
- 2 гаубицы "Мста-Б" и еще одну 122-ех мм;
- самоходную артустановку "Гвоздика" и самоходную гаубицу "Акация";
- реактивную систему залпового огня "Град";
- 2 командно-штабных машины;
- 19 единиц другой автобронетехники.
"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", — указали в ОК "Юг".
Также военные отмечают, что пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач.
Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Давидового Брода.
А уже ночью появились сообщения о том, что наши бойцы усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.
Видео ударов по объектам оккупантов в Новой Каховке опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
В нем появился ролик, на котором видно, как в результате работы Вооруженных сил Украины по захватчикам разрываются снаряды и раздаются мощные звуки взрывов.
"Новая Каховка. Рашисты получают подарки", — отметили в "Оперативном ВСУ".
А о том, какие настроения сейчас у горожан, показывают местные каналы.
Напомним, что после мощных ударов ВСУ русские военные хотели получить приказ на отступление из Херсона с целью минимизации потерь, но кремлевский диктатор путин лично запретил им это делать.