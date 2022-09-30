ВСУ окружают россиян возле Лимана. Что известно про новый котел

Сейчас, скорее всего, противник готовится прорываться из города через село Торское.

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления оцепили российских военных возле города Лиман в Донецкой области, известно, что они уже зашли в населенный пункт Ямполь. Окружение Лимана, который является стратегически важным для россиян, продолжается.

Журналист Юрий Бутусов в подтверждение этой информации заявил, что несколько ключевых населенных пунктов вблизи Лимана уже успешно освобождены ВСУ. россияне еще пытаются отступать под сильным давлением украинских защитников, при этом бросая технику и награбленное у мирного населения.

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14:00 — российская колонна с боевых машин и ворованного гражданского транспорта сейчас находится в селе Заречное, сообщил Бутусов и опубликовал фото, сделанное 30 мин назад из украинского беспилотника. Колонна готовится прорываться к Торскому и выйти из окружения.

"Эта улица — единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно", — сообщил журналист.

российская колонна с боевых машин и ворованных автомобилей в селе Заречное

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман, продолжаются меры по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огненным контролем ВСУ держат почти все логистические пути, передает "Громадське".

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинские войска, вероятно, почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман. Как видно по карте, ВСУ не пошли на штурм Лимана прямо сразу, а нанесли фланговые удары с целью широкого охвата всех российских частей, обходя город.

Карта боев

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин также признал, что Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются оккупантами. Также он добавил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман, а дорога от Сватово остается под контролем россиян, но простреливается ВСУ. Также российские Телеграмм-каналы сообщают, что почти в полном окружении остались около 5,5 тысячи военнослужащих россии и "ЛДНР".

В соцсетях уже появилось видео, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь:

На данный момент российские подразделения сворачивают позиции в Лимане, говорит Бутусов. Противник готовится прорываться из города, обороняться в окружении они не собираются.

"После сдачи Дробышева на севере и Ямполя к югу от Лимана шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет. Путь ухода один — в районе села Торское. Эта трасса находится под огневым контролем украинских войск, но именно Торское пока не освобождено. Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на уходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватово", — пишет Бутусов.

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ опубликовал видео вероятного бегства российских военных на Лиманском направлении на Донбассе.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", — говорится в описании под видео.

Лиман для россиян был стратегически важным, поскольку давал возможность продвижения с севера вглубь Донецкой области на Славянск и Краматорск. Контроль над городом позволял перерезать автомагистраль между Славянском и Северским.