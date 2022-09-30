Укр

ВСУ окружают россиян возле Лимана. Что известно про новый котел

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
533
Вооруженные Силы Украины Новость обновлена 30 сентября 2022, 14:08
Вооруженные Силы Украины

Сейчас, скорее всего, противник готовится прорываться из города через село Торское.

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления оцепили российских военных возле города Лиман в Донецкой области, известно, что они уже зашли в населенный пункт Ямполь. Окружение Лимана, который является стратегически важным для россиян, продолжается.

Журналист Юрий Бутусов в подтверждение этой информации заявил, что несколько ключевых населенных пунктов вблизи Лимана уже успешно освобождены ВСУ. россияне еще пытаются отступать под сильным давлением украинских защитников, при этом бросая технику и награбленное у мирного населения.

Мы собрали для вас последние новости о Лиманском котле:

(Новость будет обновляться)

14:00 — российская колонна с боевых машин и ворованного гражданского транспорта сейчас находится в селе Заречное, сообщил Бутусов и опубликовал фото, сделанное 30 мин назад из украинского беспилотника. Колонна готовится прорываться к Торскому и выйти из окружения.

"Эта улица — единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно", — сообщил журналист.

российская колонна с боевых машин и ворованных автомобилей в селе Заречное

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман, продолжаются меры по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огненным контролем ВСУ держат почти все логистические пути, передает "Громадське".

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинские войска, вероятно, почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман. Как видно по карте, ВСУ не пошли на штурм Лимана прямо сразу, а нанесли фланговые удары с целью широкого охвата всех российских частей, обходя город.

Карта боев

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин также признал, что Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются оккупантами. Также он добавил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман, а дорога от Сватово остается под контролем россиян, но простреливается ВСУ. Также российские Телеграмм-каналы сообщают, что почти в полном окружении остались около 5,5 тысячи военнослужащих россии и "ЛДНР".

В соцсетях уже появилось видео, на котором украинский военный находится в поселке Ямполь:

На данный момент российские подразделения сворачивают позиции в Лимане, говорит Бутусов. Противник готовится прорываться из города, обороняться в окружении они не собираются.

"После сдачи Дробышева на севере и Ямполя к югу от Лимана шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет. Путь ухода один — в районе села Торское. Эта трасса находится под огневым контролем украинских войск, но именно Торское пока не освобождено. Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на уходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватово", — пишет Бутусов.

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ опубликовал видео вероятного бегства российских военных на Лиманском направлении на Донбассе.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", — говорится в описании под видео.

Лиман для россиян был стратегически важным, поскольку давал возможность продвижения с севера вглубь Донецкой области на Славянск и Краматорск. Контроль над городом позволял перерезать автомагистраль между Славянском и Северским.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Донецкая область #Контрнаступление #Лиман #Котел #ВСУ #Війна