Россияне в Лимане близки к "котлу", а на юг перебрасывают новобранцев: свежие карты боев

Пока ВСУ добиваются новых успехов на фронте, оккупанты кошмарят мирное население ракетами и дронами-шахидами

Украинские военнослужащие почти полностью окружили российские подразделения в Лимане, перерезав критические линии связи врага в районе Дробышево. Это указывает на весьма интенсивный характер боевых действий в Донецкой области. Тем временем неспокойно и на юге, хотя украинская сторона и предпочитает умалчивать об основных маневрах наших защитников на этом отрезке фронта. При этом активно поступает информация насчет пополнения армии рф новыми мобилизованными.

Больше деталей раскрыли аналитики Института изучения войны (США) в своей свежей сводке происходящего на фронте в Украине на утро 30 сентября. Специалисты также отметили повышение активности использования россиянами БПЛА — в основном на южном направлении.

Самые ожесточенные бои по-прежнему сконцентрированы на территории Донецкой области, ведь этот отрезок фронта является наиболее стратегически важным для российских захватчиков. Впрочем, на некоторых участках ВСУ нехило "насыпают" врагу, заставляя его отступать.

Карта боев в Украине 30.09.2022

Восток Украины

Украинские силы, как уже упоминалось, работают над тем, чтобы закончить окружение Лимана. Вполне вероятно, что им удалось прорвать российскую оборону под Ставками, а также перерезать дорогу Торское-Дробышево, которая была для врага важными логистическим путем. Также у россиян имеются проблемы с отступлением в сторону Сватово — ВСУ постарались перекрыть и этот участок фронта.

Помимо этого продолжаются контрнаступление ВСУ вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковщины. Одной из главных задач украинских защитников является прорыв к границе с Луганской областью, что они регулярно и пытаются сделать.

Карта боев на Харьковщине 30.09.2022

Тем временем попытки российских захватчиков проводить наземные атаки на Донетчине оборачиваются их крахом. Наиболее сложной точкой фронта продолжает быть Бахмут, однако ВСУ стоически защищают этот город. За прошедшие сутки были отбиты наступления россиян под Бахмутским и Зайцево. Также неудачей для оккупантов обернулись атаки под Николаевкой Второй, Железным и Майорском. Удалось сдержать поползновения врага и под Авдеевкой, а также вблизи Донецка. Под обстрелом оказались такие населенные пункты, как Первомайское, Победа, Павловка и Новомихаловка.

Карта боев на Донбассе 30.09.2022

Юг Украины

Продвижение украинских военных на херсонском направлении по-прежнему не получает большой огласки. Но уже известно, что накануне россияне получили подкрепление в виде не слишком обученных новых мобилизованных солдат. Эти подразделения могут бросить на усиление обороны оккупантов, чтобы задержать контрнаступление ВСУ. Впрочем, это не слишком мешает нашим защитникам с помощью прицельного огня контролировать основные логистические пути оккупантов, что блокирует им поставки вооружения и дополнительной военной техники.

Основные бои на южном отрезке фронта накануне велись вокруг Херсона, на восток от Херсона — район Новой Каховки и Берислава, а также в южном направлении от реки Днепр. Украинские военные уничтожают российские склады и центры решений: были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники в Олешках, Антоновке и Малой Кардашинке. Помимо этого "громко" было в районе Новой Каховки и Берислава.

Карта боев за Херсон 30.09.2022

Не имея возможности нормально продвинуться вперед, россияне пытаются давить украинские позиции и атаковать мирные города с помощью беспилотников иранского производства. "Шахидов" часто выпускают в сторону Одесчины и Николаева, в основном запуская их с территории оккупированного Крыма. Украинские источники утверждают, что с 10 сентября ВСУ удалось уничтожить минимум 22 вражеских БПЛА.

Продолжаются российские обстрелы на территории Запорожской (рядом с Гуляйполем), Николаевской и Днепропетровской областей. Помимо артиллерии оккупанты часто используют авиацию и ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие потери понесли российские захватчики на юге за последние сутки. Лишь в Баштанском районе навсегда удалось приземлить две российские "сушки".