Минус 43 путинца и два штурмовика Су-25: украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на Юге
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Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач
В ответ на подлые удары русского врага по мирным городам Украины воины ВСУ предпочитают "выяснять отношения" с противником на полях сражений, уничтожая его живую силу и военную технику в честном бою.
Так, в результате действий ВСУ за прошедшие сутки армия путина лишилась нескольких десятков человек личного состава и большого количества несущего смерть вооружения.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
В частности, отмечается, что в течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям рф. А украинские ПВО сбили в Баштанском районе два российских штурмовика Су-25.
А с учетом же того, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, вряд ли можно удивляться тому факту, что в Бериславском районе поражен командный пункт оккупантов и шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.
Также украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.
В результате слаженных действий украинских воинов путин потерял за сутки на юге страны:
- 43 своих военных;
- 4 танка;
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
- 2 самоходные пушки "Гиацинт-С";
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- миномет 120-го калибра;
- 5 единиц автобронетехники;
- беспилотный разведчик "Орлан-10".
Напомним, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.