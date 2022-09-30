Минус 43 путинца и два штурмовика Су-25: украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на Юге

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач

В ответ на подлые удары русского врага по мирным городам Украины воины ВСУ предпочитают "выяснять отношения" с противником на полях сражений, уничтожая его живую силу и военную технику в честном бою.

Так, в результате действий ВСУ за прошедшие сутки армия путина лишилась нескольких десятков человек личного состава и большого количества несущего смерть вооружения.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В частности, отмечается, что в течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям рф. А украинские ПВО сбили в Баштанском районе два российских штурмовика Су-25.

А с учетом же того, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, вряд ли можно удивляться тому факту, что в Бериславском районе поражен командный пункт оккупантов и шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Огонь ВСУ по объектам врага в Новой Каховке

Также украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

В результате слаженных действий украинских воинов путин потерял за сутки на юге страны:

43 своих военных;

4 танка;

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";

2 самоходные пушки "Гиацинт-С";

2 реактивные системы залпового огня "Град";

миномет 120-го калибра;

5 единиц автобронетехники;

беспилотный разведчик "Орлан-10".

Напомним, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.