Окупанти завдали ударів по мирних кварталах Дніпра та Миколаєва: є вбиті та поранені (відео)

Нелюди путіна спеціально цілилися по оселях городян

Війська кремлівського диктатора путіну, який, схоже, виживає з розуму, в черговий раз ударили ракетами по Дніпру, внаслідок чого одна людина загинула і двох поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Одну людину вбили, щонайменше двох поранили", — наголосив він.

"Потрапили по житловому кварталу в центрі міста — в той, що й кілька тижнів тому. Потрапили і до транспортного підприємства. Там сильна пожежа — горить адмінбудівля та 50 автобусів ", — зазначив голова області.

Удар фашистів по Дніпру

Пізніше мер міста Борис Філатов назвав остаточну цифру спалених путінцями автобусів – понад сто.

Пожежа в автопарку

Після ударів у місті працюють рятувальники та поліція, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Прильоти у Дніпрі

Ще одним містом, яке стало мішенню для нічних ударів путінських варварів, став Миколаїв.

За словами мера міста Олександра Сенкевича, ракети потрапили до спального житлового району міста.

"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Потрапляння до житлового будинку. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", — йдеться у повідомленні мера.

Інформацію градоначальника підтвердив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

"7 вибухів (2 як мінімум за містом). російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета потрапила в 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди", — повідомив Кім.

Удари нелюдів по Миколаєву

На опублікованих кадрах видно сильний вогонь.

Прильоти по Миколаєву

Удари ворога по Миколаєву

Нагадаємо, що напередодні, в ніч проти 29 вересня, російські фашисти вдарили ракетами по житлових районах Дніпра, де не було жодних військових цілей, і удар був такої сили, що тіла вбитих городян було дуже складно впізнати.