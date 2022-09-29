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Тіла дефрагментовані: Філатов відкрив деталі смертельного обстрілу Дніпра

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Наслідки ракетного удару по Дніпру 29 вересня Новина оновлена 29 вересня 2022, 10:00
Наслідки ракетного удару по Дніпру 29 вересня

Обстріли росіян не можна охарактеризувати інакше, ніж простий терор

Російські військові в ніч на 29 вересня вдарили ракетами по житлових районах Дніпра, де не було жодної військової цілі, і удар був такої сили, що тіла тепер дуже складно впізнати.

Про це вранці у четвер розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, на місці прильоту працюють рятувальники, поліція, комунальники та журналісти, і сам він півночі не спав.

"Є речі, які не варто навіть обговорювати. Наприклад те, що внаслідок влучення ракет деякі тіла дефрагментовані та ідентифікувати їх складно", — зауважив Філатов.

Він зауважив, що українці звикли до подібних подій настільки, наскільки до такого взагалі можна звикнути, проте залишається нагальним одне питання.

"Чого вони домагаються і куди стріляють? Минулого разу вони розвалили Троїцький ринок, а цього разу — "барахолку" біля автовокзалу, куди я сам особисто іноді ходив купувати всякий мотлох. Від гайкових ключів до гасів. Минулого разу вони влупили у приватний будинок у Рибальському, сьогодні – у селище в районі проспекту Металургів. Жодних військових цілей. Тупо терор. Тупо ублюдки", – підкреслив мер Дніпра.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинуло троє людей, ще мінімум п’ятеро постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 29 вересня також вдарили по підприємству у Криворізькому районі, дуже багато працівників постраждали.

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#Дніпро #Обстріл #Борис Філатов