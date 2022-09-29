Окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Дніпру: що відомо (відео)

Окупанти продовжують терор мирних міст

У ніч на 29 вересня окупанти завдали потужних ударів по Дніпру та області. Крім того, вибухи були чутні в Запоріжжі.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Дніпрі на місці одного з прильотів утворилася сильна пожежа, а ударною хвилею в деяких будинках вибило вікна. Перші вибухи пролунали близько 00:52, одразу після оголошення повітряної тривоги.

У мережі після цього з’явилася інформація, що удару міг бути завдано надзвуковими крилатими ракетами. Крім того, зазначається, що на місці одного з прильотів почалася пожежа.

Щодо Запоріжжя, то там мешканці чули щонайменше вісім вибухів, проте іншої інформації не надходило.

Варто зазначити, що ввечері 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, після чого місцева влада повідомила про потрапляння в інфраструктурний об’єкт.

Нагадаємо, окупанти ні на день не припиняють обстрілів українських міст, так 27 вересня вибухи були чутні в Харкові та Одесі, а до цього повідомлялося про знищення аеропорту у Кривому Розі. Вранці того ж дня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та Запоріжжю. При цьому в Миколаєві внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, магазини та мережу водопроводу.