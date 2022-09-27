Обстріли тривають: окупанти завдали ударів по Харкову та Одесі

Частина Харкова залишилася без світла

Окупанти знову продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Так увечері 27 вересня про обстріл повідомили жителі Харкова та Одеси.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов, ударів було завдано по Холодногірському району міста, внаслідок чого місцями спостерігаються перебої з енергопостачанням.

Крім того, він зазначив, що порушено лінію зв’язку зі службою виклику невідкладної медичної допомоги "103", тому медики готові приймати виклики на номер "112".

Водночас міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті було зафіксовано чотири прильоти.

"Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків’ян", — додав він.

Водночас у місцевих телеграм-каналах повідомили, що після обстрілу над містом було видно заграву. Надійшли навіть припущення, що під удар могла потрапити ТЕЦ.

Щодо Одеси, то там повідомляється про те, що дві ракети були збиті системами ППО. За деякою інформацією одна з них впала на звалище, через що там почалася пожежа, за іншими ж даними одна з ракет все ж таки досягла мети.

Місцева влада поки що інформацію не коментувала.

Як повідомлялося раніше, вранці 27 вересня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та Запоріжжю. При цьому в Миколаєві внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, магазини та мережу водопроводу.