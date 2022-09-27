Обстрелы продолжаются: оккупанты нанесли удары по Харькову и Одессе

Часть Харькова осталась без света

Оккупанты вновь продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Так вечером 27 сентября об обстрелах сообщили жители Харькова и Одессы.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, удары были нанесены по Холодногорском району города, вследствие чего местами наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Кроме того, он отметил, что нарушена линия связи со службой вызова неотложной медпомощи "103", поэтому медики готовы принимать вызовы на номер "112".

Вместе с тем городской глава Игорь Терехов отметил, что в городе было зафиксировано четыре прилета.

"Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан", — добавил он.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах сообщили, что после обстрелов над городом было видно зарево. Поступили даже предположения, что под удар могла попасть ТЭЦ.

Что касается Одессы, то там сообщается о том, что две ракеты были сбиты системами ПВО. По некоторой информации одна из них упала на свалку из-за чего там начался пожар, по другим же данным одна из ракет все же достигла цели.

Местные власти пока информацию не комментировали.

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Запорожью. При этом в Николаеве вследствие обстрела были повреждены жилые дома, магазины и сеть водопровода.