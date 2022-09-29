Напад на НАТО: сенатор США розповів, як світ відповість на ядерний удар росії по Україні

У США нагадали, що радіація може торкнутися і країн НАТО

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що якщо росія застосує ядерну зброю проти України, то це буде розцінено як напад на НАТО.

Про це політик сказав, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства", передає Anadolu.

Він наголосив, що радіація у разі удару вплине не лише на Україну, а й на європейських союзників у НАТО. Грем також навів слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, який зазначив, що ядерний удар матиме "катастрофічні наслідки" для росії.

"Якщо путін продовжить свої погрози на адресу України і застосує ядерну зброю, ми вважатимемо це великомасштабним нападом на НАТО. Радіація торкнеться не лише України, а й усієї Європи", — підкреслив сенатор.

Водночас він закликав Конгрес і НАТО чітко донести російському диктатору, що на нього "обрушиться все пекло", якщо ядерна зброя буде використана.

Нагадаємо, про можливе застосування ядерної зброї путін заговорив під час свого звернення до росіян 21 вересня.

"Телеграф" поговорив з експертами та з’ясував, чи ризикне Кремль поставити мир на межу знищення, почавши атакувати Україну із застосуванням зброї масового знищення.