Нападение на НАТО: сенатор США рассказал, как мир ответит на ядерный удар россии по Украине

В США напомнили, что радиация может затронуть и страны НАТО

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что если россия применит ядерное оружие против Украины, то это будет расценено, как нападение на НАТО.

Об этом политик сказал, выступая во время заседания под названием "От Нюрнберга в Украину: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", передает Anadolu.

Он подчеркнул, что радиация в случае удара повлияет не только на Украину, но и на европейских союзников в НАТО. Грэм также привел слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который отметил, что ядерный удар будет иметь "катастрофические последствия" для россии.

"Если путин продолжит свои угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затронет не только Украину, но и всю Европу", — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем он призвал Конгресс и НАТО четко донести российскому диктатору, что на него "обрушится весь ад", если ядерное оружие будет использовано.

Напомним, о возможном применении ядерного оружия путин заговорил во время своего обращения к россиянам 21 сентября.

"Телеграф" поговорил с экспертами и выяснил, рискнет ли Кремль поставить мир на грань уничтожения, начав атаковать Украину с применением оружия массового уничтожения.