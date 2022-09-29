Оккупанты нанесли удары по Запорожью и Днепру: что известно (видео)

Оккупанты продолжают террор мирных городов

В ночь на 29 сентября оккупанты нанесли мощные удары по Днепру и области. Кроме того взрывы были слышны в Запорожье.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Днепре на месте одного из прилетов образовался сильный пожар, а ударной волной в некоторых домах вышибло окна. Первые взрывы прозвучали около 00:52, сразу после объявления воздушной тревоги.

В сети после этого появилась информация, что удар мог быть нанесен сверхзвуковыми крылатыми ракетами. Кроме того, отмечается, что на месте одного из прилетов начался пожар.

Что касается Запорожья, то там жители слышали по меньшей мере восемь взрывов, однако другой информации не поступало.

Стоит отметить, что вечером 28 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривом Роге, после чего местные власти сообщили о попадании в инфраструктурный объект.

Напомним, оккупанты ни на день не прекращают обстрелы украинских городов, так 27 сентября взрывы были слышны в Харькове и Одессе, а до этого сообщалось об уничтожении аэропорта в Кривом Роге. Утром того же дня оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Запорожью. При этом в Николаеве вследствие обстрела были повреждены жилые дома, магазины и сеть водопровода.