Зруйновано будинки, серед жертв — діти: з’явилися фото наслідків атаки по Дніпру

Війська росії знову атакували сплячих у своїх будинках мирних громадян України

Російські окупанти вдарили по Дніпру в ніч проти 29 вересня — вони влучили по житловому кварталу. На ранок відомо про трьох загиблих, серед яких дитина.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Також п’ятеро людей поранено, серед них – дитина, дівчинка 12 років. Як зазначив керівник області, її дістали з-під завалів будинку – дитина спала під час ракетної атаки.

Завали продовжують розбирати рятувальники – під ними можуть залишатися діти.

Наслідки вибуху у Дніпрі

Загалом у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька ліній електропередач. Від вибухів постраждали ринок, автобуси та машини.

Вибухи у Дніпрі забрав кілька життів

Окупанти вдарили вночі

Повністю знищено три приватні будинки, повідомив голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук.

Наслідки прильоту у приватний сектор

Багато будинків серйозно пошкоджено

Також російські окупанти обстріляли й інші міста у ніч проти 29 вересня. Серед них Запоріжжя та Миколаїв. Ракетні атаки фіксують частіше у темний час доби — їхня географія від Харкова до Одеси. Українські військові тим часом продовжують просуватися у Донецькій, Харківській, Херсонській області. Обстріл ведеться також і по прифронтових містах з артилерії та важкого озброєння.