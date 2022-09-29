Зруйновано будинки, серед жертв — діти: з’явилися фото наслідків атаки по Дніпру
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2947
Війська росії знову атакували сплячих у своїх будинках мирних громадян України
Російські окупанти вдарили по Дніпру в ніч проти 29 вересня — вони влучили по житловому кварталу. На ранок відомо про трьох загиблих, серед яких дитина.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Також п’ятеро людей поранено, серед них – дитина, дівчинка 12 років. Як зазначив керівник області, її дістали з-під завалів будинку – дитина спала під час ракетної атаки.
Завали продовжують розбирати рятувальники – під ними можуть залишатися діти.
Загалом у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька ліній електропередач. Від вибухів постраждали ринок, автобуси та машини.
Повністю знищено три приватні будинки, повідомив голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук.
Також російські окупанти обстріляли й інші міста у ніч проти 29 вересня. Серед них Запоріжжя та Миколаїв. Ракетні атаки фіксують частіше у темний час доби — їхня географія від Харкова до Одеси. Українські військові тим часом продовжують просуватися у Донецькій, Харківській, Херсонській області. Обстріл ведеться також і по прифронтових містах з артилерії та важкого озброєння.