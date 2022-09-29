ЗСУ просуваються в районі Лимана: актуальні карти боїв в Україні

Українські військові продовжують тіснити окупантів

У лавах російських військових блогерів паніка — успіхи ЗСУ в районі Лиману змушують їх припустити, що розвійська в Лимані та вздовж північного берега Сіверського Дінця можуть бути оточені. Також зазначають, що страждають на російські лінії постачання.

Лиман важливий тим, що росіянам на півночі Донецької та заході Луганської області буде несолодко у разі успіху ЗСУ. Це може дати можливість українським силам загрожувати позиціям окупантів уздовж західної частини Луганщини, зокрема у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, є ймовірність того, що в районі Лимана українська армія досягає значних успіхів, наступ йде з півночі лінією Зелена-Долина — Колодязі та з південного сходу, обходячи Ямпіль. На півдні ЗСУ ведуть позиційні бої.

Карта боїв в Україні

Схід України

Українські військові продовжують наступ у районі Лиману по дузі з півночі від Зеленої Долини до Колодязів, з південного сходу обходячи селище Ямпіль у Краматорському районі Донецької області. Є ймовірність, що від Колодязів ЗСУ вже також просунулися на південний схід (12 км від Лиману). Українські військові звільнили Новоселівку, що на південь від Шандриголово за 10 км від Лимана, це підтверджують кадри з геолокацією. Лиманське угруповання росіян підтримується дорогою Сватово-Лиман, українські сили намагаються взяти його під контроль. Наступ триває і в районі Куп’янська, звільнено Ківшарівку. Просування йде на північний схід.

Карта контрнаступу на сході

Російські війська продовжують безуспішно атакувати на Донеччині в районі Бахмута та Авдіївки. Намагалися атакувати по землі окупанти та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Новомихайлівки та Павлівки.

Карта атак росії на сході України

Південь України

Ворог продовжує авіаційні, ракетні та артилерійські удари по містах та позиціях на півдні України. Системам ППО напередодні вдалося збити чотири крилаті ракети Х-59. Позиційні бої лінії фронту тривають, як і руйнація ліній постачання військ росії. Росіяни тим часом намагаються підтягнути резерви із Криму. Українські війська провели маневри у західній частині Херсонської області.

Карта боїв на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", українці готові і до ескалації з боку Білорусі — в РНБО застерегли Мінськ від нерозумних вчинків. Крім того, що для закінчення війни потрібна ще більша зброя, вона припиниться після звільнення одного з великих міст — Донецька чи Луганська, вважають в Офісі президента.