Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко, відомий також як "Злий одесит", розповів, чи вистачить у росіян сил взяти Харків та Одесу після мобілізації

Росія може кинути частково мобілізованих на захоплення Харкова та Одеси… Саме такі заголовки з’явилися у низці ЗМІ, зокрема й західних, а під час практично кожного інтерв’ю мене запитують про погрози. Що ж. Розберемося ?

Те, що Одеса була важливою метою для шляху на захоплення територій України від Харкова до кордону з Придністров’ям, було зрозуміло ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Як і було зрозумілим і те, що Харків перебуває під більшою загрозою, ніж Одеса. Це було зумовлено критичною близькістю кордону з Росією.

І в принципі, на сьогодні, якщо уявити напрямок частково мобілізованих на Харків та Одесу, ситуація дуже схожа, як і до війни.

Близькість кордону з росією може дозволити хвилі частково мобілізованих підрозділів тимчасово повернути контроль над частиною Харківської області на північ і північний схід від Харкова, але не глибшим і масштабнішим. Цей ресурс не дозволить Росії окупувати Харківщину і тим більше Харків.

Що ж до Одеси, то тут все дуже просто, як і було до того. Без окупації Миколаївської області Одесу окупантам не видно. Адже зараз до Одеси у них може бути лише одна дорога – сухопутна. Про морський десант не йдеться.

Виникає питання, а які ж тоді ризики для Миколаєва?

Скажімо так. Щоб окупувати Миколаїв, росіянам у нинішніх умовах необхідно сконцентрувати на правому березі щонайменше 30 БТГр, свіжих, укомплектованих підрозділами професійним та досвідченим особовим складом, повністю оснащені та забезпечені ефективною системою управління та забезпечення, що працює як годинник логістики.

Запитання. Росіяни мають такі 30 БТГр і російське командування може забезпечити все вищевикладене? Ні. Цілком і повністю, тотально – ні.

Так, вони можуть спробувати наситити правий берег саме чмобиками, але це буде м’ясорубка вже на рівні прибуття цих підрозділів на лівий берег. А після старту відправки на правий берег взагалі почнеться відстріл на плаву.

Тому для Одеси на сьогодні найбільша загроза це ракетні удари та БПЛА-камікадзе. З Харковом все складніше, але не критично.

А тому, навіть якщо це і правда, і в Кремлі вирішили за ресурс чмобіків захопити Харківську та Одеську область, то прокоментувати ці плани, як здорова людина я не зможу. Оскільки ці плани були сформовані виключно психічно хворою і явно розумово відсталою людиною.