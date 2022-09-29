Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, известный также как "Злой одессит", рассказал, хватит ли у россиян сил взять Харьков и Одессу после мобилизации

Россия может бросить частично мобилизованных на захват Харькова и Одессы… Именно такие заголовки появились в ряде СМИ, в том числе и западных, а в ходе практически каждого интервью меня спрашивают об угрозах. Что же. Разберёмся?

То, что Одесса была важной целью для путина по захвату территорий Украины от Харькова до границы с Приднестровьем, было понятно ещё до полномасштабного вторжения в Украину. Равно как было понятным и то, что Харьков находится под большей угрозой, чем Одесса. Это было обусловлено критической близостью границы с россией.

И в принципе, на сегодняшний день, если представить себе направление частично мобилизованных на Харьков и Одессу, ситуация очень схожая, как и до войны.

Близость границы с россией может позволить волне частично мобилизованных подразделений временно вернуть контроль над частью Харьковской области к северу и северо-востоку от Харькова, но не глубже и не масштабнее. Этот ресурс не позволит россии оккупировать Харьковщину и тем более Харьков.

Что же до Одессы, то здесь всё предельно просто, как и было до того. Без оккупации Николаевской области Одессу оккупантам не видать. Ведь сейчас к Одессе у них может быть только один путь – сухопутный. Про морской десант речи не идёт.

Возникает вопрос, а каковы же тогда риски для Николаева?

Скажем так. Чтобы оккупировать Николаев, россиянам в нынешних условиях необходимо сконцентрировать на правом берегу минимум 30 БТГр, свежих, укомплектованных подразделениями профессиональным и опытным личным составом, полностью оснащённые и обеспеченные эффективной системой управления и обеспечения, при работающей как часы логистике.

Вопрос. У россиян есть такие 30 БТГр и российское командование может обеспечить всё вышеизложенное? Нет. Целиком и полностью, тотально – нет.

Да, они могут попробовать насытить правый берег именно чмобиками, но это будет мясорубка уже на уровне прибытия данных подразделений на левый берег. А после старта отправки на правый берег и вовсе начнётся отстрел на плаву.

Поэтому для Одессы на сегодня наибольшая угроза это ракетные удары и БПЛА-камикадзе. С Харьковом же всё сложнее, но не критично.

А потому, даже если это и правда и в Кремле решили за ресурс чмобиков захватить Харьковскую и Одесскую область, то прокомментировать эти планы, как здравый человек я не смогу. Поскольку эти планы были сформированы исключительно психически больным и явно умственно отсталым человеком.