"Нам все відомо": Данілов застеріг лукашенка від нападу з боку Білорусі

У Києві вважають, що олександр лукашенко не піде на прямий військовий конфлікт з Україною, але готуються до цього

У разі нового вторгнення рф в Україну з боку Білорусі Мінськ отримає жорстку відповідь Києва.

Про це в інтерв’ю currenttime.tv заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він зазначив, що президент рф володимир путін досі тисне на невизнаного диктатора олександра лукашенка, щоб той почав збройну агресію проти України.

"Ми розуміємо, що путін щодня тисне на лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам все відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему.

Не думаю, що лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі будуть йти війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", — заявив Данілов.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Білорусь може готуватися приймати військові ешелони з рф. Наразі триває активна підготовка залізниці. Крім того, нещодавно лукашенко заявив, що в Україні нібито "формуються силові підрозділи" для повалення його режиму.

Раніше повідомлялося, що мінська влада уклала угоду з окупованим Севастополем.