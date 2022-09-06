"Вони іншої орієнтації": Лукашенко хоче покарати тих, хто виїхав з Білорусі

Президент РБ заявив, що треба з'ясувати, чи мігранти не діють на шкоду державі

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підвів свого російського колегу, продовжує ще дужче обмежувати населення власної країни. Цього разу він взявся за громадянство осіб, які покинули територію РБ. Самопроголошений диктатор вирішив, що в окремих людей паспорти треба забрати.

Як передає білоруське державне видання "Белта", Лукашенко має намір позбавляти громадянства тих, хто виїхав за кордон та, на його думку, "діяв на шкоду державі".

"У рамках підготовленого законопроєкту потрібно ще раз подивитися на тих, хто виїхав за кордон, чи діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни й фактично розірвали зв'язок з нею?" — заявив самопроголошений президент Білорусію

При цьому він додав, що треба обговорити вимоги до білорусів, які отримали "карту поляка" чи інший документ, який дає їм право проживати у країнах ЄС. Лукашенко назвав їх "людьми іншої орієнтації".

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація". Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість", — резюмував він.

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше Лукашенко анонсував "перебудову" у функціонуванні партій та громадянському суспільстві. Диктатор вирішив, що до ГО та партій треба висувати вимоги стосовно дотримання державного курсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі журналісти "перейменували" школу на честь зірки аніме.