Пранк вийшов з-під контролю: у Білорусі журналісти "перейменували" школу на честь зірки аніме

Працівники держтелеканалу просто не знали про аніме ДжоДжо

Один із білоруських каналів показав сюжет про школу імені Джорно Джованно, — персонажа одного з найпопулярніших аніме. Проте насправді в Білорусі немає шкіл на честь нього, і журналісти стали жертвою дитячого інтернет-жарту.

На державному телеканалі СТВ вийшов сюжет, як школярі навчаються правилам дорожньої безпеки, при цьому у підписі на повному серйозі було зазначено — "середня школа №170 імені Джорно Джованно". Сюжет цей вийшов ще у травні, проте завірусився у соцмережах вже 1 вересня.

На Google-карті Мінська справді можна легко знайти цю школу, проте в офіційних документах вона просто "середня школа №170".

Школа №170 імені Джорно Джованно на карті Мінська

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Можливо, журналісти просто відносяться до старшого покоління, не знали, хто такий Джорно Джованна, і довірилися Google-картам.

Але насправді Джорно Джованна, — персонаж манги "Неймовірні пригоди ДжоДжо" та ряду аніме по ній.

Джорно Джованна

Восени минулого року в російськомовному сегменті TikTok був флешмоб кумедних перейменувань шкіл, можливо тоді перейменували й мінську школу №170.

Ось які перейменування були у Білгороді

Як повідомляв "Телеграф", раніше Google Translate пропонував замінювати "дорогих росіян" на "мертвих росіян".