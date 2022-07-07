Netflix готує серіал на основі знаменитого аніме: прогнози багатообіцяючі

У Нетфліксі хочуть ще заробити на прибутковій історії

На платформі Netflix незабаром вийде новий серіал на базі знаменитої серії манги та аніме "Зошит смерті" (Death Note).

Розробкою займається продюсерська студія Метта та Росса Дафферів Upside Down на чолі з Хіларі Лівітт у рамках угоди з Нетфлікс. "Телеграф" зібрав усе, що треба про це знати.

На даний момент проект нового "Зошиту смерті" знаходиться в розробці, проте творці запевняють, що серіал буде абсолютно новим і не схожим на попередні.

Зауважимо, що "Зошит смерті" у вигляді манги і першого аніме вийшов у 2000-х роках, і став справжнім "бумом" у своєму жанрі.

Сюжет розповідає про школяра Ягамі Лайта, який випадково знаходить зошит смерті, втрачений богом смерті Рюуком, при внесенні до якого чийогось імені людина вмирає. За її допомогою хлопець вирішує боротися зі злочинністю під прізвиськом "Кіра", що стає предметом серйозного розслідування. Закінчується вся ця історія дуже драматично.

На базі аніме та манги є низка повнометражних фільмів, також "Зошитом смерті" вже займався Нетфлікс, — у 2017 році вийшов однойменний фільм, проте відгуки до нього були дуже погані.

Ось можете познайомитися з трейлером до нього:

Трейлер до "Зошита смерті" 2017 року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про другий сезон гучної "Гри в кальмара".