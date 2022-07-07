Netflix готовит сериал на основе знаменитого аниме: прогнозы многообещающие

В Нетфликсе хотят еще заработать на прибыльной истории

На платформе Netflix вскоре выйдет новый сериал, основанный на базе знаменитой серии манги и аниме "Тетрадь смерти" (Death Note).

Разработкой занимается продюсерская студия Мэтта и Росса Дафферов Upside Down во главе с Хилари Ливитт в рамках сделки с Нетфликс. "Телеграф" собрал все, что нужно об этом знать.

На данный момент проект новой "Тетради смерти" находится в разработке, однако создатели уверяют, что сериал будет совершенно новым и не похожим на прежние.

Заметим, что "Тетрадь смерти" в виде манги и первого аниме вышла в 2000-ых годах, и стала настоящим "бумом" в своем жанре.

Сюжет рассказывает о школьнике Ягами Лайте, который случайно находит тетрадь смерти, потерянную богом смерти Рюуком, при внесении в которую чьего-то имени человек умирает. С ее помощи парень решает бороться с преступностью под прозвищем "Кира", что становится предметом серьезного расследования. Заканчивается вся эта история очень драматично.

На базе аниме и манги есть ряд полнометражных фильмов, также "Тетрадью смерти" уже занимался Нетфликс, — в 2017 году вышел одноименный фильм, однако отзывы к нему были очень плохие.

Вот можете познакомиться с трейлером к нему:

Трейлер к "Тетради смерти" 2017 года

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о втором сезоне нашумевшей "Игры в кальмара".