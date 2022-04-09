Google пропонує міняти "дорогих росіян" на "мертвих росіян"

Популярний перекладач переінакшує звернення до мешканців "вєлікой"

Популярний сервіс Google Translate почав виправляти звернення до "простих росіян" після того, як у самій росії надумали заборонити новини Google.

Так, якщо у блоці англійською написати dear russians ("дорогі росіяни"), то у відповідь перекладач пропонує виправити фразу на dead russians, тобто "мертві росіяни".

Редакція "Телеграфу" сама перевірила це твердження та особисто переконалася, що на момент публікації цієї новини все саме так і відбувається.

Цікаво, що такого виправлення з іншими мовами Google нічого не пропонує.

Наші читачі самі можуть перевірити варіант рекомендації Google, якщо ви пройдете за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, у росії відразу ж після початку вторгнення почали боротися проти ресурсів, з яких росіяни могли б отримати правдиву інформацію про перебіг вторгнення в Україну. Зокрема однією з перших під роздачу потрапила соціальна мережа Facebook. Пізніше була також заблокована соцмережа Instagram.