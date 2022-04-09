Google предлагает менять "дорогих россиян" на "мертвых россиян"

Популярный переводчик переиначивает обращение к жителям "великой"

Популярный сервис Google Translate начал исправлять обращение к "простым россиянам" после того, как в самой рф надумали запретить новости Google.

Так, если в блоке по-английски написать dear russians ("дорогие россияне"), то в ответ переводчик предлагает исправить фразу на dead russians, то есть "мертвые россияне".

Редакция "Телеграфа" сама проверила это утверждение и лично убедилась, что на момент публикации этой новости все именно так и происходит.

Интересно, что подобного исправления с другими языками Google ничего не предлагает.

Наши читатели сами могут проверить вариант рекомендации Google, если пройдете по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в россии сразу же после начала вторжения начали бороться против ресурсов, из которых россияне могли бы получить правдивую информацию о ходе вторжения в Украину. В частности, одной из первых под раздачу попала социальная сеть Facebook. Позже была также заблокирована соцсеть Instagram.