Пранк вышел из-под контроля: в Беларуси журналисты "переименовали" школу в честь звезды аниме

Работники гостелеканала просто не знали про аниме ДжоДжо

Один из белорусских каналов показал сюжет про школу имени Джорно Джованно, — персонажа одного из популярных аниме. Однако на самом деле в Беларуси нет школ в честь него, и журналисты стали жертвой детской интернет-шутки.

На государственном телеканале СТВ вышел сюжет, как школьники учатся правилам дорожной безопасности, при этом в подписи на полном серьезе было указано — "средняя школа №170 имени Джорно Джованно". Сюжет этот вышел еще в мае, однако завирусился в соцсетях уже 1 сентября.

На Google-карте Минска действительно можно легко найти эту школу, однако в официальных документах она значится просто "средняя школа №170".

Школа №170 имени Джорно Джованно на карте Минска

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Возможно, журналисты просто принадлежали к старшему поколению, не знали, кто такой Джорно Джованна, и доверились Google-картам.

Но на самом деле Джорно Джованна, — персонаж манги "Невероятные приключения ДжоДжо" и ряда аниме по ней.

Джорно Джованна

Осенью прошлого года в русскоязычном сегменте TikTok был флешмоб забавных переименований школ, — возможно, тогда переименовали и минскую школу №170.

Вот какие переименования были в Белгороде

Как сообщал "Телеграф", ранее Google Translate предлагал менять "дорогих россиян" на "мертвых россиян".