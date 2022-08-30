"Пішли вліво, вправо – ліквідація": Лукашенко вирішив ще більше затягнути гайки у Білорусі

У планах білоруського президента не тільки вплив на партії, але й зміна виборчої системи

Невизнаний світовою спільнотою білоруський президент Олександр Лукашенко, який постійно підіграє російському кривавому диктатору, анонсував "перебудову" у функціонуванні партій та громадянському суспільстві. Основна суть "нововведень" — знищити усіх незгодних з його режимом.

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомило державне інформагентство Білорусі "БелТА".

Так, на засідання під головуванням Лукашенка винесли законопроєкти, які нібито регулюють розвиток громадянського суспільства, роботу партій та громадських організацій Білорусі. Вся суть проєктів не розкривалася, але білоруський президент заявив, що до ГО та партій особливо планують висувати вимоги стосовно дотримання державного курсу. Той самий курс мають визначати на Всебілоруських національних зборах.

"Які це мають бути вимоги? Як визначити, чи правильно діють партії, чи ні? ВНЗ визначить контури нашого майбутнього, ту колію, якою рухатиметься держава. Присутні будуть усі. І будьте ласкаві всі ось цього курсу, який там буде визначено, дотримуватися. Пішли вліво, вправо – партію чи громадський рух має бути ліквідовано. Тільки так ми можемо утримати країну у якійсь колії, у якихось рамках", — заявив Лукашенко.

Після цього білоруський диктатор заявив, що йому дуже подобається досвід Китаю, де керівника країни обирають на Всекитайських зборах народних представників, та поскаржився, що традиційні вибори "розгойдують ситуацію в країні". Тому він не виключив, що до цього питання за необхідності влада повернеться, але не зараз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко спантеличив заявою щодо війни з Україною. Білоруський диктатор запевнив, що воювати з нашою країною він наміру не має. І це при тому, що Білорусь надала свої аеродроми та військові бази росіянам, які регулярно їх використовують для ракетних ударів по Україні. Також не варто списувати білоруській владі регулярні "навчання" на кордоні з Україною.