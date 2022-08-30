"Пошли влево, вправо – ликвидация": Лукашенко решил еще больше затянуть гайки в Беларуси

В планах белорусского президента не только влияние на партии, но и изменение избирательной системы

Непризнанный мировым сообществом белорусский президент Александр Лукашенко, постоянно подыгрывающий российскому кровавому диктатору, анонсировал "перестройку" в функционировании партий и гражданском обществе. Основная суть "новшеств" — уничтожить всех несогласных с его режимом.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщило государственное информагентство Беларуси "БелТА".

Так, на заседание под председательством Лукашенко вынесли законопроекты, якобы регулирующие развитие гражданского общества, работу партий и общественных организаций Беларуси. Вся суть проектов не раскрывалась, но белорусский президент заявил, что к ОО и партиям особенно планируют выдвигать требования по соблюдению государственного курса. Тот же курс должны определять на Всебелорусском национальном собрании.

"Какие это должны быть требования? Как определить, правильно ли действуют партии или нет? ВНС определит контуры нашего будущего, тот путь, по которому будет двигаться государство. Будут присутствовать все. И будьте любезны все вот этот курс, который там будет определен, соблюдать. Пошли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну на каком-то пути, в каких-то рамках", — заявил Лукашенко.

После этого белорусский диктатор заявил, что ему очень нравится опыт Китая, где руководителя страны избирают на Всекитайском собрании народных представителей, и посетовал, что традиционные выборы "раскачивают ситуацию в стране". Поэтому он не исключил, что к этому вопросу при необходимости власть вернется, но не сейчас.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко озадачил заявлением о войне с Украиной. Белорусский диктатор заверил, что воевать с нашей страной он не намерен. И это при том, что Беларусь предоставила свои аэродромы и военные базы россиянам, регулярно их использующим для ракетных ударов по Украине. Также не стоит списывать белорусским властям регулярные "учения" на границе с Украиной.